В Дагестане задержали перевозившего документы для СБУ иностранца. Видео

По данным ФСБ, Руфуллаев Ядулла Рамиз оглы 1989 года рождения был задержан при пересечении российско-азербайджанской границы на автомобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр».
На видео мужчина признается, что забрал из тайника в Курганской области документы и мобильный телефон, чтобы доставить их на Украину по указанию проживающего там родного брата Руфуллаева Сабухи Рамиза оглы 1981 года рождения, который является агентом СБУ.
Возбуждено уголовное дело по ст. 276.1 Уголовного кодекса (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России), максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.