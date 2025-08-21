В Алматинской области горят горы

На территории охотничьего хозяйства «Каракастек», расположенного в 50 км к западу от Алматы по трассе Алматы — Узынагаш, вспыхнул крупный пожар. Площадь хозяйства, охватывающего более 89 428 гектаров, простирается на северных склонах хребтов Кастек, Суык Тобе, Жетыжол и частично на северо-восточном отроге Заилийского Алатау, сообщает очевидец Владимир Корытко.