В Алматинской области горят горы

Высота местности варьируется от 2600 до 3200 метров над уровнем моря. Огонь угрожает уникальной экосистеме региона, известной своими горными реками Кастек и Каракастек, а также богатым разнообразием флоры и фауны.
Для ликвидации пожара мобилизованы значительные силы. В тушении участвуют профессиональные пожарные подразделения, представители местных властей, сотрудники хозяйства «Каракастек» и специализированный отряд «Табиғат». Совместными усилиями они пытаются сдержать распространение огня и минимизировать ущерб для природы.
В условиях повышенной пожароопасности власти настоятельно призывают граждан воздержаться от разведения костров и использования открытого огня в горных районах. Особое внимание уделяется сохранению природного комплекса «Каракастек», который является важной частью экологического наследия Казахстана.