В Алматинской области горят горы

На территории охотничьего хозяйства «Каракастек», расположенного в 50 км к западу от Алматы по трассе Алматы — Узынагаш, вспыхнул крупный пожар. Площадь хозяйства, охватывающего более 89 428 гектаров, простирается на северных склонах хребтов Кастек, Суык Тобе, Жетыжол и частично на северо-восточном отроге Заилийского Алатау, сообщает очевидец Владимир Корытко.

Высота местности варьируется от 2600 до 3200 метров над уровнем моря. Огонь угрожает уникальной экосистеме региона, известной своими горными реками Кастек и Каракастек, а также богатым разнообразием флоры и фауны.

Для ликвидации пожара мобилизованы значительные силы. В тушении участвуют профессиональные пожарные подразделения, представители местных властей, сотрудники хозяйства «Каракастек» и специализированный отряд «Табиғат». Совместными усилиями они пытаются сдержать распространение огня и минимизировать ущерб для природы.

В условиях повышенной пожароопасности власти настоятельно призывают граждан воздержаться от разведения костров и использования открытого огня в горных районах. Особое внимание уделяется сохранению природного комплекса «Каракастек», который является важной частью экологического наследия Казахстана.