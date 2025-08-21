Под Карпинском упали обломки ракеты

Вечером 20 августа в окрестностях Карпинском (Свердловская область) наблюдалось падение частей ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущенной ранее с космодрома Байконур. Падение обломков успела заснять читательница «КП-Екатеринбург».
— У нас уже падали много раз обломки, в этот раз даже не так громко было. Но вспышка была яркая, — рассказала собеседница.
На кадрах виден яркий светящийся объект, падающий на землю. Читательница сравнивает падение ступени с очень ярким метеоритом.
Как сообщают в «Роскосмосе», ракета распалась в строго заданном квадранте, предварительно рассчитанном специалистами: район падения находится примерно в 20 километрах севернее посёлка Кытлым.
В ближайшие дни специальная группа сотрудников службы спасения совместно с представителями «Роскосмоса» отправятся на поиски упавших элементов конструкции. После этого фрагменты планируют транспортировать и провести дальнейшую утилизацию.