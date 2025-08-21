В Карелии следователи выясняют причины гибели туристов из Волгограда

Кроме того, в ходе следственных действий выяснилось, что туристы из Волгограда отправились в поход самостоятельно, услугами турфирм не воспользовались. При этом они нарушили многие требования безопасности. В частности, байдарки, на которых они плыли, не были предназначены для выхода в открытое море, у некоторых членов группы не было спасательных жилетов. К тому же волгоградские туристы не стали оповещать МЧС о своем походе, не приняли во внимание погоду, которая в тот день резко ухудшилась.