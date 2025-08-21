В Карелии следователи выясняют причины гибели туристов из Волгограда

Напомним, туристы из Волгограда направлялись от гряды островов Кузова к Соловецкому острову. Когда погода ухудшилась, группа приняла решение вернуться. Четверо из них на парных байдарках добрались до разных островов архипелага Кузова. Представители МЧС России их нашли и эвакуировали.
Троих туристов — Валерию Пужняк, Владимира Бондарева и Виктора Зузанова найти не удалось. Только спустя 4 дня тело Владимира Бондарева обнаружили недалеко от острова Варбарлуды, 1 августа — тело Валерии Пужняк, а спустя еще несколько дней — тело Виктора Зузанова.
По факту гибели туристов СУ СК России по Республике Карелия ведет расследование. Однако, как утверждают сами следователи, о возбуждении уголовного дела говорить пока преждевременно.
По информации ведомства, смерть Владимира Бондарева наступила в результате переохлаждения и утопления. В настоящее время продолжаются судебно-медицинские экспертизы, призванные установить точные причины смерти Валерии Пужняк и Виктора Зузанова.
Кроме того, в ходе следственных действий выяснилось, что туристы из Волгограда отправились в поход самостоятельно, услугами турфирм не воспользовались. При этом они нарушили многие требования безопасности. В частности, байдарки, на которых они плыли, не были предназначены для выхода в открытое море, у некоторых членов группы не было спасательных жилетов. К тому же волгоградские туристы не стали оповещать МЧС о своем походе, не приняли во внимание погоду, которая в тот день резко ухудшилась.
«В телефоне погибшей девушки, — сказали в СУ СК России по Республике Карелия, — было найдено видео, на котором она комментирует, что море разбушевалось».