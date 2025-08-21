Жительница Хабаровского края оформила пенсию умершей матери

«59-летняя женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу. По ее словам, когда сотрудники пенсионного фонда пришли для выплаты пенсии, она скрыла смерть матери, сказав, что та спит, и предоставила паспорт покойной. Таким образом, женщина получила 50 тысяч рублей», — рассказали в ОМВД России по Николаевскому району.