Ущерб от кражи скульптуры Феи Драже в Прикамье оценили в 250 тыс. рублей

В августе 2025 года краевая полиция сообщила, что в городе Чайковском было завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по двум статьям УК РФ «Вандализм» и «Грабёж». Ущерб от действий прикамца оценили в 250 тысяч рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.