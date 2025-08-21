Ущерб от кражи скульптуры Феи Драже в Прикамье оценили в 250 тыс. рублей

Ущерб от кражи мини-скульптуры Феи Драже в Пермском крае оценили в 250 тысяч рублей, сообщает региональное ГУ МВД.
Речь идёт о преступлении, которое случилось в городе Чайковском в мае 2025 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что ночью 11 мая неизвестный отломил одну из пяти скульптур, установленных возле городского фонтана в честь 185-летия композитора Петра Чайковского. После похищения саму фигурку отыскали недалеко от места происшествия с повреждённым крылом.
Спустя две недели полиция задержала подозреваемого, которым оказался 23-летний безработный местный житель. Сам молодой человек признался и был помещён под подписку о невыезде.
В августе 2025 года краевая полиция сообщила, что в городе Чайковском было завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по двум статьям УК РФ «Вандализм» и «Грабёж». Ущерб от действий прикамца оценили в 250 тысяч рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.