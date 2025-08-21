В Смолевичском районе годовалый ребенок попал под машину

20 августа около 13.30 во дворе жилого дома в деревне Усяж Смолевичского района годовалый ребенок попал под машину. До этого он стоял на тротуаре и внезапно выбежал на проезжую часть, где на него наехал Land-Rover. За рулем был 39-летний минчанин. В ГАИ уточнили, что мать держала ребенка за руку, но в какой-то момент он вырвался и выбежал на дорогу.