В Смолевичском районе годовалый ребенок попал под машину

20 августа около 13.30 во дворе жилого дома в деревне Усяж Смолевичского района годовалый ребенок попал под машину. До этого он стоял на тротуаре и внезапно выбежал на проезжую часть, где на него наехал Land-Rover. За рулем был 39-летний минчанин. В ГАИ уточнили, что мать держала ребенка за руку, но в какой-то момент он вырвался и выбежал на дорогу.
В результате ребенок с полученными телесными повреждениями доставлен в больницу, где была оказана медицинская помощь, госпитализация мальчику не потребовалась.
ГАИ Минской области настоятельно рекомендует водителям проявлять максимум внимания за рулем при движении по дворовым территориям, двигаться необходимо с минимальной скоростью. Родителям при сопровождении малолетних детей — крепко держать их за руку, а лучше на руках.