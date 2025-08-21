Жителей Уфы напугал звук взрыва во дворе жилого дома

В жилом дворе Уфы прозвучал взрыв, который напугал местных жителей. Оказалось, что во время дождя уфимец, несший в руке металлическую емкость, поскользнулся на мокрой поверхности и всем телом обрушился на кегу. От резкого удара емкость мгновенно деформировалась, а ее содержимое под давлением брызнуло во все стороны.