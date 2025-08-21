Поселок в Красноярском крае затопило из-за халатности властей

В Красноярском крае прокуратура провела проверку после подтопления домов в поселке Прилужье Ужурского района в июле 2025 года. Результатами поделились в ведомстве.
В июле из-за сильных дождей и сползшего с сельхозугодий грунта в поселке затопило улицы Советскую и Луговую. Подтоплены оказались 36 домов с надворными постройками, земельные участки и автомобильные дороги. В итоге в зоне бедствия оказались 114 местных жителей, включая 27 детей. Люди понесли серьезный материальный ущерб.
«Местные власти нарушили закон: не приняли мер к предотвращению подтопления, несмотря на очевидные риски рельефа местности. Земельный участок сельхозназначения, пользователем которого является ООО “Колос”, не обрабатывался в течение всего вегетационного периода. Вдоль границы населенного пункта отсутствовала система водоотведения», — поделились в прокуратуре.
Правоохранители провели совещание с главами администрации района и сельсовета, а также директором ООО «Колос». В результате 88 пострадавшим выплатили единовременную матпомощь. Общая сумма составила больше 2 млн рублей. При взаимодействии с органами соцзащиты 88 пострадавшим оказана единовременная материальная помощь в размере свыше 2 млн руб.
Главам Ужурского района и Прилужского сельсовета внесены представления. В прокуратуре прорабатывают вопрос о привлечении виновных должностных лиц к административной ответственности за невыполнение обязанностей по предупреждению ЧС (ст. 20.6 КоАП РФ).