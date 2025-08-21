Поселок в Красноярском крае затопило из-за халатности властей

В июле из-за сильных дождей и сползшего с сельхозугодий грунта в поселке затопило улицы Советскую и Луговую. Подтоплены оказались 36 домов с надворными постройками, земельные участки и автомобильные дороги. В итоге в зоне бедствия оказались 114 местных жителей, включая 27 детей. Люди понесли серьезный материальный ущерб.