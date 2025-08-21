Появились новые подробности в деле главы Корпорации развития НСО Зырянова

В Новосибирском областном суде продолжается рассмотрение дела гендиректора «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). В четверг, 21 августа, на заседании выслушали очередного свидетеля — Рамиля Муслимова, который является главной ООО «Техстрой-НСК». В зале суда присутствовал журналист АиФ-Новосибирск.
Напомним, первое уголовное дело в отношении Александра Зырянова было возбуждено в июне 2025 года. Речь идет об обвинении в получении взяток на сумму более 1,5 млн рублей. Второе заведено из-за попытки получить вознаграждение в размере 30 млн рублей от гражданина Китая. И третье дело связано с оплатой предпринимателями кинофестиваля, одним из организаторов которого была Корпорация развития. Речь идет о компаниях «Техстрой-НСК» и ООО "Стройтех’я. Руководителям фирм (Артему и Рамилю Муслимовым) чиновник якобы обещал помочь с заключением госконтрактов.
Так, ранее, 8 августа, в суде выступил Артем Муслимов. По его словам, в какой-то момент председатель совета директоров АО «Управляющая компания “Промышленно-логический парк” (ПЛП) Александр Гоманов заявил, что руководству фирм нужно передать Зырянову “некую сумму денег”.
«Гоманов вызвал нас отцом и сказал, что нам нужно проплатить некое мероприятие», — рассказал в суде Муслимов.
Во время допроса Рамиль, отец Артема Муслимова, заявил, что, не воспринял данную просьбу, как что-то криминальное. Перед её выполнением, они с сыном проконсультировались с юристом, тот якобы сказал, что все в порядке.
«Гоманов сказал, что нужно проплатить “какие-то моменты”. Я понял, что если этого не сделаю, то будут проблемы. Проплата “этих моментов” в договорах не фигурировала», — отмечал свидетель.
Бизнесмен также отметил, что ему дали понять, если он и сын не согласятся, то Гоманов и Зырянов найдут нового подрядчика. Рамиль уточнил, что в его подчинении множество людей, и остаться без работы он не мог. Сама передача денег, по его словам, проходила через Гоманова.
«Гоманов сказал, что Зырянову это все нужно было, так как он собирался баллотироваться в мэры», — добавил Муслимов.
Также гособвинитель нашла несколько противоречий в показаниях Рамиля Муслимова, поэтому заседание отложили на 8 сентября. Его будут снова допрашивать, а также огласят результаты проведения оперативно-розыскных мероприятий.