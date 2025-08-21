Появились новые подробности в деле главы Корпорации развития НСО Зырянова

Бизнесмен также отметил, что ему дали понять, если он и сын не согласятся, то Гоманов и Зырянов найдут нового подрядчика. Рамиль уточнил, что в его подчинении множество людей, и остаться без работы он не мог. Сама передача денег, по его словам, проходила через Гоманова.