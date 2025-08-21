Сибирячку приговорили к 8 годам колонии за производство более 25 кг наркотиков

Суд установил, что женщина вместе с мужем вошла в преступную группу, специализирующуюся на незаконном производстве и сбыте наркотиков на территории Иркутской области. Для серийного производства запрещенных веществ был приобретен частный дом в деревне. Деньги на покупку дома участники группы получили через тайник во Владимирской области. «В хозяйственных постройках обустроили лабораторию, приобрели специальное оборудование. Необходимые реагенты и прекурсоры им переданы бесконтактным способом. С августа по сентябрь 2024 года соучастники по инструкции изготовили вещество в виде порошка и кристаллов, а также жидкость, содержащие наркотическое средство общей массой свыше 25 кг при пересчете на сухой остаток», — добавили в прокуратуре.