Экс-замглавы Минобороны генералу армии Попову продлили арест

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд продлил по 21 ноября срок ареста бывшему заместителю главы Минобороны РФ генералу армии Павлу Попову, который обвиняется в особо крупном мошенничестве и ряде других преступлений. Как сообщает корреспондент ТАСС, решение о продлении меры пресечения Попову было рассмотрено в закрытом режиме и в его отсутствие из-за госпитализации.