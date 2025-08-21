Ричмонд
Экс-замглавы Минобороны генералу армии Попову продлили арест

Срок содержания под стражей продлили по 21 ноября включительно.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд продлил по 21 ноября срок ареста бывшему заместителю главы Минобороны РФ генералу армии Павлу Попову, который обвиняется в особо крупном мошенничестве и ряде других преступлений. Как сообщает корреспондент ТАСС, решение о продлении меры пресечения Попову было рассмотрено в закрытом режиме и в его отсутствие из-за госпитализации.

«Продлить Попову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок по 21 ноября включительно», — говорится в судебном постановлении.

Защита обвиняемого после рассмотрения ходатайства органа следствия заявила ТАСС, что обжалует решение о продлении срока ареста генералу армии.