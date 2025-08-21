Бобруйчанин ответит за реабилитацию нацизма, чему учил своего сына

В ходе предварительного расследования выяснилось, что мужчина еще подростком интересовался историей нацизма и неонацизма. Он активно вовлекаясь в молодежные субкультуры, соответствующим образом одевался и вел асоциальный образ жизни. Также сообщается, что у него была судимость за хулиганство, совершенное группой лиц в отношении незнакомцев.