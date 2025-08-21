Бобруйчанин ответит за реабилитацию нацизма, чему учил своего сына

38-летний житель Бобруйска ответит перед законом за распространение идеологии нацистов, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Правоохранители выяснили, что житель Бобруйска занимался распространением идеологии нацистов, героизируя их зверские преступления, совершенные в годы военных лихолетий.
В ходе предварительного расследования выяснилось, что мужчина еще подростком интересовался историей нацизма и неонацизма. Он активно вовлекаясь в молодежные субкультуры, соответствующим образом одевался и вел асоциальный образ жизни. Также сообщается, что у него была судимость за хулиганство, совершенное группой лиц в отношении незнакомцев.
«Он высказывал свои взгляды на военные события и героизм нацистских лидеров в социальных сетях, а затем продолжал обсуждения в мессенджерах, где восхвалял фашистских вождей», — рассказали правоохранители.
Установлено, что в комментариях к постам в экстремистских чатах он делился открытками с изображениями фашистских лидеров.
Информируют также и о том, что он постепенно начал прививать эти идеи своему 7-летнему сыну. Уточняется, что у мужчины трое малолетних детей. Мужчине предъявлено обвинение за реабилитацию нацизма.
