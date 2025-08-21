Ричмонд
В Уфе 19-летний диверсант совершил поджог локомотива за деньги

За совершение преступления ему обещали заплатить не менее 80 тысяч рублей.

Источник: Объединенная пресс-служба судов РБ

19-летнего парня, обвиняемого в совершении диверсии, Кировский районный суд Уфы отправил в СИЗО на два месяца. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов РБ, по версии следствия, молодой человек, используя мессенджер, вступил в переписку с неустановленным лицом. Он получил от последнего задание совершить поджог локомотива — тягового транспортного средства. За это преступление ему обещали заплатить не менее чем 80 тысяч рублей.

Уфимец согласился: произвёл разведку местности, сделал фото и видео указанной машины. На следующий день он прибыл на участок, расположенный на территории железнодорожного вокзала станции Уфа Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», разбил стекло кабины машиниста и, разлив в ней горючую жидкость, поджег. Судя по видеозаписи из зала суда — парень с замотанными бинтами руками и головой получил серьезные ожоги.

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Постановление в законную силу пока не вступило.