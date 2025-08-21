В Уфе 19-летний диверсант совершил поджог локомотива за деньги

19-летнего парня, обвиняемого в совершении диверсии, Кировский районный суд Уфы отправил в СИЗО на два месяца. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов РБ, по версии следствия, молодой человек, используя мессенджер, вступил в переписку с неустановленным лицом. Он получил от последнего задание совершить поджог локомотива — тягового транспортного средства. За это преступление ему обещали заплатить не менее чем 80 тысяч рублей.