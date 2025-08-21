В Иркутской области сошли с рельсов два вагона с углем

В Иркутской области на железной дороге произошел инцидент с грузовыми вагонами. Как сообщили КП-Иркутск в Восточном межрегиональном СУТ СК России, 20 августа 2025 года на станции Касьяновка в Черемховском районе во время взвешивания с рельсов сошли два вагона, заполненных углем. Благо, вагоны не перевернулись, во время происшествия никто не пострадал.