В Иркутской области сошли с рельсов два вагона с углем

В Иркутской области на железной дороге произошел инцидент с грузовыми вагонами. Как сообщили КП-Иркутск в Восточном межрегиональном СУТ СК России, 20 августа 2025 года на станции Касьяновка в Черемховском районе во время взвешивания с рельсов сошли два вагона, заполненных углем. Благо, вагоны не перевернулись, во время происшествия никто не пострадал.
— Следователи проводят проверку. Устанавливается точный размер ущерба, выясняются причины происшествия. Рассматривается версия о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, — сообщает пресс-служба ведомства.
По итогам проверки будет принято решение о заведении уголовного дела.
