Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о пике Победы, где застряла российская альпинистка

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Пик Победы (высота 7 439 м), расположенный в Тянь-Шане на границе Киргизии и Китая, считается одной из самых опасных вершин мира. Именно там на данный момент находится сломавшая ногу российская альпинистка Наталья Наговицина.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал факты о горной вершине

За считанные часы температура там может падать до −40 °С, а скорость ветра достигать ураганных значений;

альпинистам во время восхождения приходится преодолевать несколько ледовых и скальных участков, проводить недели на высоте свыше 6 000 м, что существенно повышает риск истощения и обморожений;

альпинисты часто попадают под лавину во время восхождения;

пик Победы стал местом трагической гибели более 100 человек, а несколько экспедиций числятся пропавшими без вести;

показатель успешных восхождений остается крайне низким, что делает гору одной из самых смертоносных среди «семитысячников» постсоветского пространства;

по статистике, каждый третий, добравшийся до вершины, не возвращается;

среди погибших есть известные российские альпинисты — Сергей Балданов и Николай Тотмянин.