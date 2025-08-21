Что известно о пике Победы, где застряла российская альпинистка

ТАСС собрал факты о горной вершине
За считанные часы температура там может падать до −40 °С, а скорость ветра достигать ураганных значений;
альпинистам во время восхождения приходится преодолевать несколько ледовых и скальных участков, проводить недели на высоте свыше 6 000 м, что существенно повышает риск истощения и обморожений;
альпинисты часто попадают под лавину во время восхождения;
пик Победы стал местом трагической гибели более 100 человек, а несколько экспедиций числятся пропавшими без вести;
показатель успешных восхождений остается крайне низким, что делает гору одной из самых смертоносных среди «семитысячников» постсоветского пространства;
по статистике, каждый третий, добравшийся до вершины, не возвращается;
среди погибших есть известные российские альпинисты — Сергей Балданов и Николай Тотмянин.