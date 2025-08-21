Что известно о пике Победы, где застряла российская альпинистка

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Пик Победы (высота 7 439 м), расположенный в Тянь-Шане на границе Киргизии и Китая, считается одной из самых опасных вершин мира. Именно там на данный момент находится сломавшая ногу российская альпинистка Наталья Наговицина.