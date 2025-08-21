В свой выходной участковый из Чайковского поймал грабителя

Посетитель магазина приложил банковскую карту к терминалу, но оплата не прошла. Однако клиента это не смутило — он схватил пакет с продуктами и устремился к выходу. Следом за ним побежали работники магазина, призывая вернуть товар. Полицейский, мгновенно оценив ситуацию, бросился вдогонку. Фигурант уже бросил пакет с продуктами на выходе и скрылся за дверями супермаркета. На улице участковый продолжил погоню и метров через 200 задержал злоумышленника.