В свой выходной участковый из Чайковского поймал грабителя

Вечером участковый уполномоченный полиции отдела МВД по Чайковскому городскому округу капитан полиции Данил Снопков, у которого был выходной, направился за покупками в сетевой магазин в центре города и стал свидетелем словесного конфликта между кассиром и покупателем.
Посетитель магазина приложил банковскую карту к терминалу, но оплата не прошла. Однако клиента это не смутило — он схватил пакет с продуктами и устремился к выходу. Следом за ним побежали работники магазина, призывая вернуть товар. Полицейский, мгновенно оценив ситуацию, бросился вдогонку. Фигурант уже бросил пакет с продуктами на выходе и скрылся за дверями супермаркета. На улице участковый продолжил погоню и метров через 200 задержал злоумышленника.
Через несколько минут на место преступления прибыла вызванная работниками магазина следственно-оперативная группа и доставила недобросовестного покупателя в отдел полиции. Задержанный — ранее судимый 39-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по признакам покушения на грабеж, ведется расследование, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Оперативные действия капитана Снопкова позволили задержать злоумышленника и предотвратить хищение из магазина товара на сумму более тысячи рублей.
Руководство отдела МВД по Чайковскому городскому округу выразило участковому уполномоченному Данилу Снопкову благодарность за проявленную бдительность и профессионализм и отметило его действия как пример образцового исполнения служебного долга и преданности делу защиты граждан.