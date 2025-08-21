Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчину избили дубинкой во дворе дома в Актобе (видео)

В Сети появилось видео из Актобе, где находившийся в автомобиле мужчина подвергся нападению и пострадал от ударов дубинкой. Он пытался убежать от нападавшего, передает NUR.KZ.

Источник: t.me/krispastana

Видео нападения в Актобе опубликовал Telegram-канал Kris_p_astana. Сообщалось, что инцидент произошел в ночное время во дворе жилого дома по улице Есет батыра.

«Неизвестный мужчина, вооруженный дубинкой, подкараулил и избил человека, находившегося в автомобиле. В результате нападения пострадавший потерял много крови. Мотивы действий нападавшего пока неизвестны», — говорится в посте.

По всей видимости, нападавшему удалось разбить боковое стекло автомобиля, что вынудило пострадавшего выбежать из машины и пытаться найти укрытие на парковке.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемый установлен и задержан. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. Потерпевший в настоящее время находится в медицинском учреждении», — рассказали в ведомстве.