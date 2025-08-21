Мужчину избили дубинкой во дворе дома в Актобе (видео)

Видео нападения в Актобе опубликовал Telegram-канал Kris_p_astana. Сообщалось, что инцидент произошел в ночное время во дворе жилого дома по улице Есет батыра.
«Неизвестный мужчина, вооруженный дубинкой, подкараулил и избил человека, находившегося в автомобиле. В результате нападения пострадавший потерял много крови. Мотивы действий нападавшего пока неизвестны», — говорится в посте.
По всей видимости, нападавшему удалось разбить боковое стекло автомобиля, что вынудило пострадавшего выбежать из машины и пытаться найти укрытие на парковке.
Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.
«Подозреваемый установлен и задержан. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. Потерпевший в настоящее время находится в медицинском учреждении», — рассказали в ведомстве.