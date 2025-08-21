В Уфе мужчина угнал Hyundai Solaris во время пьяной потасовки.

В полицию Уфы поступило заявление от местного жителя. Мужчина сообщил, что неизвестный, воспользовавшись внезапно вспыхнувшим конфликтом, сел в его припаркованную иномарку и скрылся с места происшествия. Стражи порядка установили и задержали подозреваемого в угоне — 26-летнего уфимца. Мужчина ранее был объявлен в федеральный розыск за нарушение административного надзора.