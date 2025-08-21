В Уфе мужчина угнал Hyundai Solaris во время пьяной потасовки.

В полицию Уфы поступило заявление от местного жителя. Мужчина сообщил, что неизвестный, воспользовавшись внезапно вспыхнувшим конфликтом, сел в его припаркованную иномарку и скрылся с места происшествия. Стражи порядка установили и задержали подозреваемого в угоне — 26-летнего уфимца. Мужчина ранее был объявлен в федеральный розыск за нарушение административного надзора.
По словам задержанного, будучи пьяным, он подслушал разговор супружеской пары, которая приехала из другого города для покупки автомобиля, но осталась недовольна осмотром. Желая «восстановить справедливость» и проучить продавца, мужчина со своим другом спровоцировали с владельцем машины конфликт. В ходе начавшейся потасовки подозреваемый воспользовался ситуацией, сел в автомобиль и скрылся.
Сотрудники полиции нашли автомобиль и вернули его законному владельцу. По факту угона возбуждено уголовное дело, а подозреваемого отправили в СИЗО, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
