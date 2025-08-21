Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший врач из Уфы едва не лишилась внедорожника из-за мошенников

Бдительные сотрудники автосалона спасли уфимку от мошенников.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе сотрудники компании по продаже автомобилей предотвратили попытку обмана, защитив женщину от незаконной сделки. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, 55-летняя уфимка, ранее работавшая врачом, стала жертвой спланированной мошеннической схемы.

Неизвестные, представившиеся сотрудниками отдела кадров, сообщили пенсионерке о якобы произошедшей утечке ее персональных данных. По отработанной схеме они убедили ее в срочной необходимости продать свой автомобиль Toyota RAV4, утверждая, что машина уже кем-то выставлена на торги.

Доверчивая горожанка обратилась в организацию по выкупу автомобилей, где сотрудники, предупрежденные полицией о подобных случаях, распознали мошенническую схему. Они провели разъяснительную беседу с клиенткой и настоятельно рекомендовали ей обратиться в полицию.

Благодаря оперативным действиям и профессиональной бдительности работников автосалона, пенсионерке удалось избежать значительных финансовых потерь и сохранить свой автомобиль.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.