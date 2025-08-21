Бывший врач из Уфы едва не лишилась внедорожника из-за мошенников

В Уфе сотрудники компании по продаже автомобилей предотвратили попытку обмана, защитив женщину от незаконной сделки. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, 55-летняя уфимка, ранее работавшая врачом, стала жертвой спланированной мошеннической схемы.
Неизвестные, представившиеся сотрудниками отдела кадров, сообщили пенсионерке о якобы произошедшей утечке ее персональных данных. По отработанной схеме они убедили ее в срочной необходимости продать свой автомобиль Toyota RAV4, утверждая, что машина уже кем-то выставлена на торги.
Доверчивая горожанка обратилась в организацию по выкупу автомобилей, где сотрудники, предупрежденные полицией о подобных случаях, распознали мошенническую схему. Они провели разъяснительную беседу с клиенткой и настоятельно рекомендовали ей обратиться в полицию.
Благодаря оперативным действиям и профессиональной бдительности работников автосалона, пенсионерке удалось избежать значительных финансовых потерь и сохранить свой автомобиль.
