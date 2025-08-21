Ричмонд
Челябинский самокатчик сбил 6-летнюю девочку в Екатеринбурге: СК возбудил дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после наезда самоката на ребенка в Екатеринбурге.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в СК России по Свердловской области, инцидент произошел вечером 20 августа на улице Белинского в уральской столице. Молодой человек, который ехал на электросамокате вместе с пассажиром, сбил 6-летнюю девочку на тротуаре. Последняя оказалась травмирована.

Возбуждено дело по статье 268 УК РФ «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта». Уже проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к допросу возможных очевидцев. Выясняется степень тяжести вреда здоровью пострадавшей девочки.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Екатеринбурга, девочка с травмой головы была доставлена в ДГКБ № 9, где медики оказывают ей необходимую помощь. Мать ребенка пояснила, что они возвращались домой из детского сада.

Полицейские установили, что электросамокатом управлял 19-летний житель Челябинска. Самокат он взял в аренду. Челябинец привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД.