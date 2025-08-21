Челябинский самокатчик сбил 6-летнюю девочку в Екатеринбурге: СК возбудил дело

Как сообщили в СК России по Свердловской области, инцидент произошел вечером 20 августа на улице Белинского в уральской столице. Молодой человек, который ехал на электросамокате вместе с пассажиром, сбил 6-летнюю девочку на тротуаре. Последняя оказалась травмирована.