Два вагона с углем сошли с рельсов в Черемховском районе

Два вагона, груженые углем, сошли с рельсов во время взвешивания на подъездном пути станции Касьяновка Черемховского района. Инцидент произошел накануне, 20 августа. В результате произошедшего никто не пострадал, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России, размер ущерба устанавливается. Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Все причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее агентство сообщало, что 29 июля на перегоне Ангасолка — Слюдянка Восточно-Сибирской железной дороги произошёл сход локомотива. Устанавливаются причины происшествия и размер ущерба. По предварительным данным, причиной стал излом оси колесной пары.