«Мать держала за руку, но он вырвался и выбежал на дорогу». В Смолевичском районе автомобиль Land-Rover сбил годовалого ребенка

Согласно информации, 20 августа, в среду, примерно в 13.30 во дворе жилого дома в деревне Усяж Смолевичского района годовалый мальчик попал под машину. До инцидента ребенок стоял на тротуаре, а потом внезапно выбежал на проезжую часть и оказался под колесами автомобиля Land-Rover. За рулем иномарки находился 39-летний житель Минска.