«Мать держала за руку, но он вырвался и выбежал на дорогу». В Смолевичском районе автомобиль Land-Rover сбил годовалого ребенка

Под Смолевичами Land-Rover сбил годовалого ребенка, выбежавшего на дорогу. Подробности БелТА озвучили в УГАИ УВД Минского облисполкома.
Согласно информации, 20 августа, в среду, примерно в 13.30 во дворе жилого дома в деревне Усяж Смолевичского района годовалый мальчик попал под машину. До инцидента ребенок стоял на тротуаре, а потом внезапно выбежал на проезжую часть и оказался под колесами автомобиля Land-Rover. За рулем иномарки находился 39-летний житель Минска.
В ведомстве уточнили, что мать держала ребенка за руку, но в какой-то момент он вырвался и выбежал на дорогу. Он был доставлен в больницу. Ребенку оказали всю необходимую медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась.
