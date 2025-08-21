Мужчина перешел пути на красный свет и погиб под поездом в Петербурге

Утром 20 августа на 14-м километре первого пикета железнодорожного перегона Товарный — Витебский — Шушары под колесами электропоезда, следующего маршрутом Петербург — Поселок, погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.
— По предварительной информации, 34-летний уроженец Читинской области переходил через пути по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. При этом машинист подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но наезда предотвратить не удалось из-за малого расстояния, — рассказали в ведомстве.
Случившееся повлияло на график движения поезда — задержка составила семь минут. Транспортные полицейские начали проверку и призвали местных жителей соблюдать правила безопасности.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала о 60-летнем водителе автобуса, которого осудят за ДТП со смертельным исходом в Московском районе.