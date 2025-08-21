Мужчина перешел пути на красный свет и погиб под поездом в Петербурге

— По предварительной информации, 34-летний уроженец Читинской области переходил через пути по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. При этом машинист подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но наезда предотвратить не удалось из-за малого расстояния, — рассказали в ведомстве.