Оперштаб: Число пострадавших в ЧП на предприятии под Рязанью увеличилось до 153

«По состоянию на 21 августа, в результате ЧП в Шиловском районе в списках погибших 26 человек, 33 человека находятся на стационарном лечении…», — говорится в публикации.
Оперштаб уточнил, что на данный момент 120 пациентов проходят амбулаторное лечение. Отмечалось, что продолжается работа по опознанию погибших и проведению необходимых экспертиз.
Как писал сайт KP.RU, в четверг, 20 августа, стало известно, что число погибших в результате взрыва на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области, возросло до 26 человек.
Напомним, 15 августа на территории предприятия в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области вспыхнул пожар, за которым последовал взрыв пороха. Первоначально сообщалось, что в результате ЧП погибли пять человек, а число пострадавших превышало сотню.