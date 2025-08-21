В лесах под Иркутском за два дня потерялись пять грибников

Сегодня в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что в тайге потерялась его жена. Заявитель пояснил, что они с супругой остановились возле родника в районе деревни Куда, чтобы набрать воды. После этого они решили сходить за грибами, разошлись по разным сторонам, и жена пропала. Сотового телефона у супруги с собой не оказалось.