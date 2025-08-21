В лесах под Иркутском за два дня потерялись пять грибников

За два дня полицейские, спасатели и волонтёры привлекались к розыску пяти человек в лесах Иркутского района. Только за вчерашний вечер в лесах Приангарья потерялось две группы людей. Семейную пару в районе посёлка Листвянка полицейские и волонтеры искали несколько часов, пока супруги сами не выбрались из лесного массива.
Двум друзьям пришлось сутки ночевать в лесу. Мужчины также ушли по грибы в район Листвянки. Байкальский спасательный отряд обнаружил грибников живыми и здоровыми.
Сегодня в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что в тайге потерялась его жена. Заявитель пояснил, что они с супругой остановились возле родника в районе деревни Куда, чтобы набрать воды. После этого они решили сходить за грибами, разошлись по разным сторонам, и жена пропала. Сотового телефона у супруги с собой не оказалось.
В настоящее время в районе деревни и близлежащих окрестностях сформирована поисково-спасательная группа. Участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, спасатели и волонтеры прочесывают тайгу в поисках женщины.
Поисковики призывают жителей деревни Куда, а также всех неравнодушных граждан оказать помощь в поисках.
Телефон для связи с волонтёрами — 8−950−146−98−56.