Суд приговорил крымчанку к 15 годам за подготовку теракта по заданию Киева

Крымчанка приговорена к 15 годам тюрьмы за подготовку диверсии на железной дороге по заданию украинских спецслужб.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Южный окружной военный суд приговорил жительницу Крыма к 15 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и подготовке теракта по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Она собиралась поджечь релейный шкаф «Крымской железной дороги», чтобы нарушить военные перевозки. Сотрудники ФСБ пресекли подготовку к теракту, задержав крымчанку в Симферополе.

В ходе обыска по месту ее жительства были изъяты самодельные зажигательные устройства и мобильные телефоны. Их анализ показал, что она получала инструкции из Украины через мессенджер Viber.

ФСБ также призвала россиян быть бдительными и не поддаваться на провокации в интернете. Как пояснили в ведомстве, украинские вербовщики часто нацелены на людей, которые не имеют юридических знаний и не осознают всю тяжесть последствий подобных поступков.