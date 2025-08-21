Суд приговорил крымчанку к 15 годам за подготовку теракта по заданию Киева

Она собиралась поджечь релейный шкаф «Крымской железной дороги», чтобы нарушить военные перевозки. Сотрудники ФСБ пресекли подготовку к теракту, задержав крымчанку в Симферополе.
В ходе обыска по месту ее жительства были изъяты самодельные зажигательные устройства и мобильные телефоны. Их анализ показал, что она получала инструкции из Украины через мессенджер Viber.
ФСБ также призвала россиян быть бдительными и не поддаваться на провокации в интернете. Как пояснили в ведомстве, украинские вербовщики часто нацелены на людей, которые не имеют юридических знаний и не осознают всю тяжесть последствий подобных поступков.