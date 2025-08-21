На Пхукете обнаружили тело пропавшего россиянина

На пляжах Пхукета на западном побережье острова сейчас установлены красные флаги, предупреждающие о высокой опасности купания в море. В так называемый низкий сезон, который длится на Пхукете с мая по октябрь, муссоны приносят тропические ливни и вызывают волны в море, которые могут быть опасны для жизни купающихся.