На Пхукете обнаружили тело пропавшего россиянина

БАНГКОК, 21 августа. /ТАСС/. Таиландские спасатели обнаружили тело 35-летнего россиянина, который ранее пропал без вести на Пхукете во время купания в Андаманском море. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в полиции курортной провинции.

Источник: AP 2024

«От поисковой группы поступило сообщение об обнаружении тела пропавшего туриста. Мы выехали на место происшествия и обнаружили на пляже тело Дениса Коненкова», — указали в полиции.

Россиянин погиб в море недалеко от пляжа Найтхон на западном побережье в северной части острова, где он купался в ночь с 20 на 21 августа. По данным полиции, поисковые работы были отложены до рассвета из-за темноты и сильных волн.

На пляжах Пхукета на западном побережье острова сейчас установлены красные флаги, предупреждающие о высокой опасности купания в море. В так называемый низкий сезон, который длится на Пхукете с мая по октябрь, муссоны приносят тропические ливни и вызывают волны в море, которые могут быть опасны для жизни купающихся.