Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии восстановят дороги, задействованные при строительстве трассы «Восток»

В Башкирии приведут в порядок дороги, задействованные при строительстве трассы.

Источник: Комсомольская правда

Власти Башкирии отреагировали на жалобы жителей Янаула на неудовлетворительное состояние автомобильной дороги. Представители Управления дорожного хозяйства региона пояснили, что в ближайшее время начнется поэтапный ремонт всех транспортных артерий, которые использовались для строительства федеральной трассы М-12 «Восток».

В перечень объектов для восстановления включена и автодорога Уфа — Бирск — Янаул. В ведомстве уточнили, что точные сроки проведения работ пока определить сложно из-за большого количества участков, требующих внимания. До начала комплексного ремонта обслуживающая организация продолжит проводить локальные работы по поддержанию дорог в проезжем состоянии.

Напомним, что официальное открытие движения по трассе М-12 состоялось в июле текущего года.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.