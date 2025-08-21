В Башкирии восстановят дороги, задействованные при строительстве трассы «Восток»

Власти Башкирии отреагировали на жалобы жителей Янаула на неудовлетворительное состояние автомобильной дороги. Представители Управления дорожного хозяйства региона пояснили, что в ближайшее время начнется поэтапный ремонт всех транспортных артерий, которые использовались для строительства федеральной трассы М-12 «Восток».
В перечень объектов для восстановления включена и автодорога Уфа — Бирск — Янаул. В ведомстве уточнили, что точные сроки проведения работ пока определить сложно из-за большого количества участков, требующих внимания. До начала комплексного ремонта обслуживающая организация продолжит проводить локальные работы по поддержанию дорог в проезжем состоянии.
Напомним, что официальное открытие движения по трассе М-12 состоялось в июле текущего года.
