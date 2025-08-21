Ричмонд
В Новосибирске взорвалась АЗС: пострадала женщина

На автозаправочной станции самообслуживания в Академгородке произошёл взрыв, в результате которого ожоги получила женщина 1989 года рождения.

Инцидент произошёл 21 августа около 15:00 на улице Ионосферная, 3/23а. По данным спасателей, причиной взрыва стало нарушение технологического процесса при переливе легковоспламеняющейся жидкости, пишут в паблике Прокуратуры региона.

Пострадавшая женщина получила ожоги и была доставлена в медицинское учреждение.

Прокуратура организовала проверку обстоятельств случившегося. Сейчас ведомство совместно со специалистами контролирует соблюдение правил пожарной безопасности. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.