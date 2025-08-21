Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвийский пограничник подорвался на мине, установленной для «сдерживания России»

Сотрудник Государственной пограничной охраны Латвии подорвался на мине и был госпитализирован.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Латвийский пограничник получил минно-взрывную рану, подорвавшись на одной из мин, установленных местными властями для «сдерживания России» на территории Латвии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, военнослужащий был экстренно доставлен в больницу.

Этот инцидент стал первым известным случаем ранения военнослужащего после выхода Латвии из Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Закон о выходе республики из соглашения был подписан президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем в апреле текущего года.