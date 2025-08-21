Латвийский пограничник подорвался на мине, установленной для «сдерживания России»

Латвийский пограничник получил минно-взрывную рану, подорвавшись на одной из мин, установленных местными властями для «сдерживания России» на территории Латвии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, военнослужащий был экстренно доставлен в больницу.
Этот инцидент стал первым известным случаем ранения военнослужащего после выхода Латвии из Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Закон о выходе республики из соглашения был подписан президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем в апреле текущего года.