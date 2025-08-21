Опубликованы фото с места взрыва АЗС в новосибирском Академгородке

Прокуратура начала проверку по факту ожогов, полученных женщиной 1989 года рождения на самообслуживаемой контейнерной АЗС в Академгородке, сообщили в пресс-службе ведомства. «Выясняются обстоятельства инцидента», — заявили в прокуратуре. Сейчас проверяется соблюдение норм пожарной безопасности. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры. Инцидент случился 21 августа в 15:06 на ул. Ионосферная, 3. Спасатели установили, что взрыв произошел из-за нарушения технологии при переливе легковоспламеняющейся жидкости.