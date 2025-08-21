«Не на Канары, а на нары»: директора омского турагентства отправляют в тюрьму

Суд установил факт мошенничества, совершенного директором турфирмы «Бэст Трэвел» в период с июня 2023 года по июнь 2024 года. Мужчина радушно встречал клиентов в офисе, подробно и со вкусом рассказывал о турах и с удовольствием принимал от предвкушающих незабываемый отдых омичей солидные суммы в качестве оплаты за путевки. Только вот большую часть полученных денежных средств, он потратил на спортивные ставки в букмекерских конторах. Испорченным оказался отпуск у 17 граждан, деньги которых — в размере 15 миллионов рублей — ушли благодаря мошеннику-директору в букмекерские конторы.