Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не на Канары, а на нары»: директора омского турагентства отправляют в тюрьму

Солидный срок руководитель турагентства «Бэст трэвел» получил за обман своих клиентов на сумму в 15 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

О вынесении приговора учредителю и директору омской турфирмы «Бэст Трэвел» сообщает сегодня, 21 августа, телеграм-канал «Прокуратура Омской области». Мужчина проиграл деньги своих клиентов в букмекерской конторе.

Суд установил факт мошенничества, совершенного директором турфирмы «Бэст Трэвел» в период с июня 2023 года по июнь 2024 года. Мужчина радушно встречал клиентов в офисе, подробно и со вкусом рассказывал о турах и с удовольствием принимал от предвкушающих незабываемый отдых омичей солидные суммы в качестве оплаты за путевки. Только вот большую часть полученных денежных средств, он потратил на спортивные ставки в букмекерских конторах. Испорченным оказался отпуск у 17 граждан, деньги которых — в размере 15 миллионов рублей — ушли благодаря мошеннику-директору в букмекерские конторы.

Куйбышевский районный суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, обязав возместить причиненный потерпевшим ущерб.