Экс-сотрудники акимата осуждены за хищение десятков миллионов тенге в СКО

Петропавловск. 21 августа. КазТАГ — Бывшие сотрудники акимата осуждены за хищение десятков миллионов тенге в Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Петропавловский городской суд, согласившись с мнением прокуратуры, осудил всех к реальному лишению свободы на срок от 6,6 до 6,8 лет, взыскав с них причиненный материальный вред», — говорится в сообщении в четверг.

Приговор вступил в законную силу.

«Дело расследовалось прокуратурой Северо-Казахстанской области. В суде при наличии неопровержимых доказательств, трое привлекаемых лиц свою вину в совершенных преступлениях отрицали, в содеянном не раскаялись. Несмотря на это, государственное обвинение доказало, что “К”, “Т”, “Д” путем обмана и злоупотреблением доверия совершили хищение имущества, причинив ущерб государству на сумму более Т46 млн. Петропавловский городской суд, согласившись с мнением прокуратуры, осудил всех к реальному лишению свободы на срок от 6,6 до 6,8 лет, взыскав с них причиненный материальный вред», — сказано в сообщении.