Браконьера задержали с убитым медведем в Сочинском нацпарке

Расследование продолжается. Браконьеру придется оплатить ущерб природе от 300 тысяч до 420 тысяч рублей. Кроме этого, за незаконную охоту и добычу бурого медведя нарушителю грозит уголовная ответственность, штраф "до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.