Браконьера задержали с убитым медведем в Сочинском нацпарке

В Солох-Аульском участковом лесничестве сначала обнаружили тушу дикого зверя и оружие браконьера.

Источник: пресс-служба Сочинского национального парка

В Солох-Аульском участковом лесничестве Сочинского национального парка опергруппа и госинспекторы по охране природы задержали мужчину, подозреваемого в охоте в заповеднике и отстреле дикого животного. Вскоре после выстрела в лесу обнаружили тушу бурого медведя, прикрытую ветками и орудие преступления, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Во время рейда его участники на особо охраняемой природной территории в лесном массиве услышали характерный звук, похожий на выстрел из огнестрельного оружия.

Мужчина в камуфляжной одежде попытался скрыться, но был задержан. На предполагаемом месте правонарушения нашли тушу бурого медведя, наспех прикрытую ветками.

При задержании гражданин оказал активное сопротивление. При нем не было оружия, но в течение суток правоохранители обнаружили отстрелянную гильзу, спрятанные ружье, тепловизорный прицел и нож, которые приобщили к делу в качестве вещественных доказательств.

«На территории Сочинского национального парка запрещено нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи водных биоресурсов», — говорится в официальном сообщении нацпарка.

Расследование продолжается. Браконьеру придется оплатить ущерб природе от 300 тысяч до 420 тысяч рублей. Кроме этого, за незаконную охоту и добычу бурого медведя нарушителю грозит уголовная ответственность, штраф "до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.