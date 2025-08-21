В Италии задержан украинец, подозреваемый в причастности к подрыву «Северных потоков»

Итальянская полиция задержала гражданина Украины Сергея К. (Serhij K.), который, предположительно, причастен к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает Der Spiegel.
По данным издания, мужчина был арестован в районе Римини на основании европейского ордера. Предполагается, что Сергей К. находился на борту парусной яхты «Андромеда», которую использовали диверсанты. Следователи Федеральной прокуратуры Германии полагают, что он не входил в группу водолазов, но мог выполнять координационную функцию.
Нападения на трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в Балтийском море в сентябре 2022 года. В Германии расследование по этому факту ведется по подозрению в антиконституционной диверсии и организации взрыва.
Ранее Der Spiegel уже сообщал, что атаки были осуществлены украинским спецподразделением.