Суд рассмотрит дело о мошенничестве при строительстве под Волгоградом

Алексей Хан и Сергей Шатковский обвиняются в особо крупном мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, Хану также инкриминируется легализация денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным прокуратуры, в сентябре 2023 года фигуранты заключили договор на поставку 4 быстровозводимых модульных объектов для спортклуба. Сумма контракта составила 203 млн рублей, заказчик перевел ее в полном объеме.
«Однако фактически руководство ООО “Дегустаторстрой” вместо предусмотренных договором модульных строений осуществило поставку и монтаж конструкций, не соответствующих условиям заключенного контракта, стоимостью 85,8 млн рублей, — говорится в сообщении региональной прокуратуры. — Оставшимися бюджетными деньгами в сумме более 117,3 млн рублей фигуранты уголовного дела распорядились по своему усмотрению».
Спустя год, в 2024-м, Хан и Шатковский заключили договор на выполнение работ по ограждению территории спортклуба. Схема действий, по версии следствия, была прежней — оплата проведена, но работы на предусмотренную контрактом сумму — 1,5 млн рублей — не выполнены.
Похищенные деньги, по данным правоохранителей, осели в карманах фигурантов. Так, Алексей Хан, помимо мошенничества, обвиняется в легализации денег, полученных преступным путем, в особо крупном размере.
Дело вели сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, оперативное сопровождение обеспечивало УФСБ России по региону.
Теперь материалы рассмотрит Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области. Ожидать приговора обвиняемые будут под стражей. В дальнейшем им может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.
Кроме того, прокуратура региона предъявила исковое заявление о взыскании с фигурантов дела ущерба, причиненного преступлениями. Свою вину обвиняемые не признают.
Замешанная в деле компания «Дегустаторстрой» является действующей, она зарегистрирована в апреле 2016 года в Волгограде, офис располагается в Ворошиловском районе областного центра.
Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Фирма также занимается разборкой и сносом зданий, подготовкой проектов и стройплощадок, производством различных работ. Таким образом, контракт на возведение объектов она получила по профилю.
Однако любопытно, что фигурант дела — Алексей Хан, который по материалам следствия проходит как фактический руководитель «Дегустаторстроя», — официально к этой фирме не имеет отношения.
Директором и учредителем значится Светлана Еськова. Ответить на вопросы «МК в Волгограде» она отказалась, сослалась в телефонном разговоре на занятость.
При этом ее компания позиционирует себя как «команда профессионалов, готовых реализовать проекты любой сложности», которая «работает по договору подряда, ценит доверие клиентов и гарантирует высокое качество, профессионализм и соблюдение сроков».
В 2023 году, по открытым данным отчетности, фирма — прибыльная, она заработала 240,6 млн рублей, а в 2024-м — 162,8 млн.