В Ростовской области мужчина спас двух маленьких детей из полыхающего дома

В Ростовской области двое малышей двух и трех лет остались дома без взрослых и едва не погибли при пожаре. Детей из огня спас 27-летний мужчина, рассказали в ГУ МЧС России по региону.
Как уточнили в ведомстве, пожар произошел 20 августа в одном из сел Красносулинского района. Как именно и по какой причине разгорелся огонь, неизвестно. Пожарных вызвали соседи, заметившие пламя.
Первым на помощь бросился местный житель. Мужчина залез в горящий дом через окно и вынес детей. Малыши к этому моменту уже успели надышаться дымом, их увезли в больницу в тяжелом состоянии.
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на 30 квадратных метрах. Обстоятельства случившегося теперь устанавливают специалисты.