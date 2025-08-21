Ричмонд
В Ростовской области мужчина спас двух маленьких детей из полыхающего дома

Двое малышей едва не погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области двое малышей двух и трех лет остались дома без взрослых и едва не погибли при пожаре. Детей из огня спас 27-летний мужчина, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Как уточнили в ведомстве, пожар произошел 20 августа в одном из сел Красносулинского района. Как именно и по какой причине разгорелся огонь, неизвестно. Пожарных вызвали соседи, заметившие пламя.

Первым на помощь бросился местный житель. Мужчина залез в горящий дом через окно и вынес детей. Малыши к этому моменту уже успели надышаться дымом, их увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на 30 квадратных метрах. Обстоятельства случившегося теперь устанавливают специалисты.