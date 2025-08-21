Ричмонд
19-летний житель Уфы согласился за 80 тысяч рублей поджечь локомотив

19-летнего уфимца арестовали за поджог локомотива.

Источник: Комсомольская правда

Кировский районный суд Уфы постановил заключить под стражу 19-летнего парня, который обвиняется в диверсии. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

По данным следствия, молодой человек через мессенджер вступил в переписку с пока еще неизвестным человеком и получил предложение за не менее чем 80 тысяч рублей поджечь локомотив.

Уфимец согласился, провел разведку местности и сделал фотографии и видео своей цели. На следующий день он прибыл на вокзал, разбил стекло кабины машиниста, разлил горючую жидкость и совершил поджог.

Суд постановил заключить парня под стражу на два месяца. Постановление пока не вступило в законную силу.

