19-летний житель Уфы согласился за 80 тысяч рублей поджечь локомотив

Кировский районный суд Уфы постановил заключить под стражу 19-летнего парня, который обвиняется в диверсии. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов Башкирии.
По данным следствия, молодой человек через мессенджер вступил в переписку с пока еще неизвестным человеком и получил предложение за не менее чем 80 тысяч рублей поджечь локомотив.
Уфимец согласился, провел разведку местности и сделал фотографии и видео своей цели. На следующий день он прибыл на вокзал, разбил стекло кабины машиниста, разлил горючую жидкость и совершил поджог.
Суд постановил заключить парня под стражу на два месяца. Постановление пока не вступило в законную силу.
