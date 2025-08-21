Гражданина Беларуси оштрафовали в Казахстане из-за дизеля

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело о непредставлении сопроводительных накладных на нефтепродукты (ч.5 ст.283−1 КоАП) рассмотрели в Меркенском районном суде. В августе 2025 года в пункте автомобильного пропуска «Сыпатай» Меркенского района сотрудники пограничного управления выявили факт незаконной перевозки топлива.