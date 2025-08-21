Два человека погибли в ДТП на юге Челябинской области

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Карталинском районе.
Все произошло днем 21 августа на 13 километре дороги Карталы — Анненское.
Предварительно известно, что 23-летня девушка управляла Renault Logan, выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с Daewoo Nexia, за рулем был мужчина 1955 года рождения.
В результате водитель и пассажир Daewoo Nexia от полученных травм скончались на месте. Водитель второй иномарки и еще один пассажир Daewoo получили травмы, были эвакуированы в медицинское учреждение.