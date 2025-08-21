Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли в ДТП на юге Челябинской области

Два человека погибли в ДТП на юге Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Карталинском районе.

Все произошло днем 21 августа на 13 километре дороги Карталы — Анненское.

Предварительно известно, что 23-летня девушка управляла Renault Logan, выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с Daewoo Nexia, за рулем был мужчина 1955 года рождения.

В результате водитель и пассажир Daewoo Nexia от полученных травм скончались на месте. Водитель второй иномарки и еще один пассажир Daewoo получили травмы, были эвакуированы в медицинское учреждение.