Воры вынесли из квартиры жителя Кишинева 50 тысяч евро: Пока их задержали, они успели купить себе автомобили, телефоны и дорогие вещи

В Кишинёве за квартирную кражу задержаны двое молодых людей.
Полиция сектора Ботаника задержала двух 23-летних парней из Штефан-Водэ, подозреваемых в квартирной краже.
Один из них был знаком с потерпевшими и имел ключи от жилища. Вместе с сообщником он проник в квартиру и похитил 50 000 евро.
Благодаря действиям полиции и прокуратуры, подозреваемые были быстро найдены. Часть суммы изъята, остальное злоумышленники успели потратить на авто, телефоны и другие покупки.
Задержанные арестованы на 20 дней. Им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.
