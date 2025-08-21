Ричмонд
Воры вынесли из квартиры жителя Кишинева 50 тысяч евро: Пока их задержали, они успели купить себе автомобили, телефоны и дорогие вещи

Один из них был знаком с потерпевшими и имел ключи от жилища [видео]

Источник: Комсомольская правда

В Кишинёве за квартирную кражу задержаны двое молодых людей.

Полиция сектора Ботаника задержала двух 23-летних парней из Штефан-Водэ, подозреваемых в квартирной краже.

Один из них был знаком с потерпевшими и имел ключи от жилища. Вместе с сообщником он проник в квартиру и похитил 50 000 евро.

Благодаря действиям полиции и прокуратуры, подозреваемые были быстро найдены. Часть суммы изъята, остальное злоумышленники успели потратить на авто, телефоны и другие покупки.

Задержанные арестованы на 20 дней. Им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

