В Петербурге осудили «смотрящего» за «Крестами»

Утверждается, что с 2006 по 2019 год Квициани, известный как Денис Сван или Абхаз, совершал преступления в России и Абхазии. В 2019 году в СИЗО «Кресты» он получил от вора в законе Давида Чачибаи статус «положенца» и контроль над зонами влияния в ряде ИК Петербурга и Ленобласти. Вину он не признал, защита добивалась оправдания. Об этом сообщил «Петербургский дневник».