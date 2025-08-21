Операция по спасению альпинистки на Пике Победы займет около недели

«Спустить человека со сломанной ногой, который не сможет помогать группе спасателей спускать его, который обездвижен, с болевым шоком, — это крайне сложно. Практически невозможно. Пять человек для этого мало, нужно не менее 7−10 спасателей для того, чтобы транспортировать человека с 7100 метров на 5200 метров. И это займет не менее 5−7 дней. С учетом того, что она находится уже седьмые сутки на высоте 7100 метров, шансы реально невысокие», — заявил Кубатов.