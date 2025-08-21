Гродненка разбила топором автомобиль возлюбленного после ссоры с ним. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В ведомстве отметили, что 20 августа в сети разлетелась новость о том, что неизвестный разбил автомобиль в Гродно. Сотрудники милиции смогли установить детали случившегося. Инцидент произошел примерно в 04.00 во дворе по улице Наполеона Орды. Жительница Гродно 1985 года рождения разбила припаркованный без нарушений Правил дорожного движения автомобиль, повредив в нем зеркала и стекла.
Установлено, что авто принадлежало возлюбленному, с которым женщина встречалась и поссорилась накануне ночью. Поводом послужили проблемы в отношениях. После случившегося мужчина и далее продолжил оскорблять гродненку, но уже в переписке.
«Не сдержав эмоций, подозреваемая взяла в руки топор, лежавший на балконе, вышла на улицу и нанесла несколько ударов по иномарке. Известно, что перед этим она распивала спиртное», — привели подробности в милиции.
В ведомстве добавили, что действиям женщины дается правовая оценка. Однако владелец автомобиля не имеет претензий к нарушительнице.
