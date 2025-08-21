Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гродненка разбила топором автомобиль возлюбленного после ссоры с ним

Жительница Гродно поссорилась со своим возлюбленным и разбила топором его авто.

Источник: Комсомольская правда

Гродненка разбила топором автомобиль возлюбленного после ссоры с ним. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В ведомстве отметили, что 20 августа в сети разлетелась новость о том, что неизвестный разбил автомобиль в Гродно. Сотрудники милиции смогли установить детали случившегося. Инцидент произошел примерно в 04.00 во дворе по улице Наполеона Орды. Жительница Гродно 1985 года рождения разбила припаркованный без нарушений Правил дорожного движения автомобиль, повредив в нем зеркала и стекла.

Установлено, что авто принадлежало возлюбленному, с которым женщина встречалась и поссорилась накануне ночью. Поводом послужили проблемы в отношениях. После случившегося мужчина и далее продолжил оскорблять гродненку, но уже в переписке.

«Не сдержав эмоций, подозреваемая взяла в руки топор, лежавший на балконе, вышла на улицу и нанесла несколько ударов по иномарке. Известно, что перед этим она распивала спиртное», — привели подробности в милиции.

В ведомстве добавили, что действиям женщины дается правовая оценка. Однако владелец автомобиля не имеет претензий к нарушительнице.

Тем временем бобруйчанин ответит за реабилитацию нацизма, чему учил своего сына.

Ранее в Кормянском пенсионерка наступила на веревку, к которой был привязан бык, и умерла: «Упала, зацепившись за штырь, и потеряла сознание».

Также мы писали, что водитель «Geely» погиб в лобовом столкновении с грузовиком в Минске.