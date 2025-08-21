Гродненка разбила топором автомобиль возлюбленного после ссоры с ним

В ведомстве отметили, что 20 августа в сети разлетелась новость о том, что неизвестный разбил автомобиль в Гродно. Сотрудники милиции смогли установить детали случившегося. Инцидент произошел примерно в 04.00 во дворе по улице Наполеона Орды. Жительница Гродно 1985 года рождения разбила припаркованный без нарушений Правил дорожного движения автомобиль, повредив в нем зеркала и стекла.