МВД задержало вернувшегося из РФ белоруса, который угнал свое авто

В ведомстве добавили, что в ночное время через несколько дней фигурант с помощью сервисного ключа открыл автомобиль и поехал в Россию. С помощью систем видеонаблюдения и при взаимодействий с российскими полицейскими удалось установить его передвижения по Смоленской области, а также Москве. В указанном городе мужчина передал BMW своему знакомому для дальнейшей продажи. Однако он сказал, что авто краденое.