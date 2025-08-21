МВД задержало вернувшегося из РФ белоруса, который угнал свое авто. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Во Фрунзенское РУВД с заявлением о пропаже недавно купленного премиального кроссовера обратился житель Минска. Двумя неделями ранее мужчина купил BMW у 25-летнего жителя Минской области и получил сразу только один ключ от авто. Второй ключ продавец привез незадолго до похищения. Сотрудники милиции смогли выяснить, что подобным образом житель Минщины узнавал место жительства нового владельца автомобиля.
В ведомстве добавили, что в ночное время через несколько дней фигурант с помощью сервисного ключа открыл автомобиль и поехал в Россию. С помощью систем видеонаблюдения и при взаимодействий с российскими полицейскими удалось установить его передвижения по Смоленской области, а также Москве. В указанном городе мужчина передал BMW своему знакомому для дальнейшей продажи. Однако он сказал, что авто краденое.
«Фигуранта задержали по возвращении в Беларусь», — уточнили в МВД.
Следователи в отношении фигуранта завели уголовное дело за кражу в особо крупном размере.
