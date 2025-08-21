В Башкирии арестовали водителя за ДТП с гибелью 12-летней девочки

Суд удовлетворил ходатайство следователя Альшеевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по РБ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 43-летнему местному жителю. Он обвиняется в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, лишенным права управления транспортными средствами.