На трассе Джубга-Сочи загорелся бензовоз с авиатопливом

21 августа на федеральной автодороге Джубга-Сочи, вблизи поселка Калиновка Лазаревского района произошло возгорание грузового автомобиля DAF, перевозившего цистерну, заполненную авиационным топливом. Существовала потенциальная опасность распространения огня на легковоспламеняющийся груз.
Как сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи, предварительной причиной возгорания стало заклинивание турбины во время движения. Этот технический сбой спровоцировал быстрое возгорание кабины грузовика, пламя моментально охватило транспортное средство.
На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и расчёты пожарно-спасательных подразделений. В целях безопасности было принято решение о временном перекрытии участка трассы. Движение направили по объездной схеме.
Пожарные расчёты оперативно локализовали и ликвидировали открытое горение. Благодаря слаженной работе спасательных служб удалось избежать воспламенения самой цистерны и предотвратить утечку топлива, что существенно снизило риски возникновения масштабного ЧП.
Кабину грузовика уничтожил огонь, однако никто не пострадал.
Сейчас движение на участке трассы полностью восстановлено. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, завершая необходимые мероприятия по устранению последствий инцидента.