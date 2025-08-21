Истязавшая девочку школьница из Новосибирска избежала наказания

Пятнадцатилетняя жительница Новосибирской области, подозреваемая в жестоком издевательстве над 14-летней школьницей, может избежать уголовной ответственности. Инцидент произошел в июле этого года на территории заброшенного здания в окрестностях Новосибирска.
Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание» (ст. 117 УК РФ). Однако, как сообщили корреспонденту «КП-Новосибирск» в региональной прокуратуре, на момент совершения преступления подозреваемая не достигла возраста уголовной ответственности по данной статье.
«В действиях несовершеннолетней усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (“Истязание”). Но возраста уголовной ответственности по данной статье девочка не достигла. Уголовное дело было необоснованно возбуждено по иной статье», — заявили в прокуратуре.
Напомним, что в ночь на 22 июля 2025 года группа подростков обманом заманила 14-летнюю школьницу в заброшенное здание. Там одна из девушек напала на жертву, в то время как остальные снимали происходящее на видео. По данным потерпевшей, издевательства продолжались около часа. Девочке удалось сбежать лишь после того, как нападавшие заснули. О случившемся она рассказала матери спустя несколько дней, опасаясь расправы.