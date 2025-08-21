Истязавшая девочку школьница из Новосибирска избежала наказания

Напомним, что в ночь на 22 июля 2025 года группа подростков обманом заманила 14-летнюю школьницу в заброшенное здание. Там одна из девушек напала на жертву, в то время как остальные снимали происходящее на видео. По данным потерпевшей, издевательства продолжались около часа. Девочке удалось сбежать лишь после того, как нападавшие заснули. О случившемся она рассказала матери спустя несколько дней, опасаясь расправы.