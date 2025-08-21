Возгорание на АЗС в Новосибирске расследуют следователи

Пострадала одна женщина, её госпитализировали для оказания помощи.
21 августа 2025 года в Советском районе Новосибирска произошло возгорание на АЗС самообслуживания. В результате инцидента пострадала женщина, которой потребовалась медицинская помощь, сообщили в канале СУ СК России по НСО.
Следственные органы Следственного комитета РФ по Новосибирской области начали доследственную проверку. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства происшествия, а по её результатам примут процессуальное решение.